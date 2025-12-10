Часть самарцев получит зарплату в декабре досрочно

В Самарской области не только местные жители готовятся к наступающим праздникам. Компании уже подготавливают документы для выплаты досрочной заработной платы.
В декабре 2025 года часть сотрудников может получить зарплату раньше, если установленные даты выплаты приходятся на период новогодних праздников. По информации Роструда, выплаты в последнем месяце года должны быть произведены не позже 30 декабря.
При этом, некоторые сотрудники также могут получить выплаты за январь. Если обычная дата зарплаты приходится на рабочие дни января, работодатель вправе, но не обязан перечислять зарплату досрочно.