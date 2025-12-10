Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Озвучена инициатива о подключении МВД к проверке купли-продажи вторичек в РФ

Участники рынка недвижимости ищут быстрый ответ на всплеск скандалов вокруг продаж вторичного жилья.

Участники рынка недвижимости ищут быстрый ответ на всплеск скандалов вокруг продаж вторичного жилья. На фоне серии судебных споров Российский союз участников рынка недвижимости предложил Госдуме расширить роль МВД в проверке сделок, где заметны признаки мошенничества.

По информации, направленной в парламент 20 ноября, союз предлагает наделить ведомство правом приостанавливать регистрацию по мотивированному запросу, если у сотрудников появляются основания подозревать мошенническую схему. Планируется также создать стандартную анкету продавца и включить её в обязательный пакет документов. Отдельный пункт — привлечение психологов для оценки состояния продавцов в сомнительных ситуациях. Госдума и МВД не прокомментировали предложение, передает Коммерсантъ.

Острая волна споров возникла после дела певицы Ларисы Долиной, которая продала элитную квартиру в Москве, передала полученные деньги мошенникам и позднее вернула жильё через суд. Юристы фиксируют рост аналогичных историй по стране на 15−20%. Покупатели в подобных случаях остаются и без жилья, и без средств: продавец, передавший деньги мошенникам, нередко пытается оспорить сделку, ссылаясь на введение в заблуждение.

Круглый стол в Госдуме собрал депутатов, представителей судов, Минюста, Росреестра, МВД, банков, страховых компаний и риэлторов. Участники обозначили проблемы рынка: противоречивую судебную практику, слабую защиту добросовестного покупателя и фактическое отсутствие рабочих механизмов реституции. Среди предложений — увеличение срока регистрации сделок, так называемый «период охлаждения», а также обязательное подключение родственников продавца к процессу.

Пока решения не приняты, покупатели стараются подстраховаться сами. Количество сделок со страхованием титула, которое защищает приобретателя в случае последующего оспаривания права, выросло в семь-десять раз.

Эксперты рынка считают, что расширение полномочий МВД способно уменьшить число спорных ситуаций: ранняя остановка подозрительной сделки снижает риск признания её недействительной. Однако есть и предупреждения. Юристы отмечают, что усиление контроля неизбежно увеличит издержки участников и замедлит оформление. Приостановить регистрацию можно уже сейчас по заявлению любой стороны, и остаётся непонятным, по чьей инициативе ведомство будет действовать, если сами участники сделки подозрений не высказывают. Анкета продавца также вызывает вопросы: формальное заполнение не заменит профессиональной психиатрической экспертизы.

Рынок ждёт, какие из предложенных мер получат поддержку законодателей. Пока же участники продолжают фиксировать рост случаев мошенничества и усиливают собственные механизмы проверки сделок.

Читайте также: Стало известно, как тихий криминалист уводил смерть по шпалам 25 лет.