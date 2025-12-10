Озвучена инициатива о подключении МВД к проверке купли-продажи вторичек в РФ

По информации, направленной в парламент 20 ноября, союз предлагает наделить ведомство правом приостанавливать регистрацию по мотивированному запросу, если у сотрудников появляются основания подозревать мошенническую схему. Планируется также создать стандартную анкету продавца и включить её в обязательный пакет документов. Отдельный пункт — привлечение психологов для оценки состояния продавцов в сомнительных ситуациях. Госдума и МВД не прокомментировали предложение, передает Коммерсантъ.
Острая волна споров возникла после дела певицы Ларисы Долиной, которая продала элитную квартиру в Москве, передала полученные деньги мошенникам и позднее вернула жильё через суд. Юристы фиксируют рост аналогичных историй по стране на 15−20%. Покупатели в подобных случаях остаются и без жилья, и без средств: продавец, передавший деньги мошенникам, нередко пытается оспорить сделку, ссылаясь на введение в заблуждение.
Круглый стол в Госдуме собрал депутатов, представителей судов, Минюста, Росреестра, МВД, банков, страховых компаний и риэлторов. Участники обозначили проблемы рынка: противоречивую судебную практику, слабую защиту добросовестного покупателя и фактическое отсутствие рабочих механизмов реституции. Среди предложений — увеличение срока регистрации сделок, так называемый «период охлаждения», а также обязательное подключение родственников продавца к процессу.
Пока решения не приняты, покупатели стараются подстраховаться сами. Количество сделок со страхованием титула, которое защищает приобретателя в случае последующего оспаривания права, выросло в семь-десять раз.
Эксперты рынка считают, что расширение полномочий МВД способно уменьшить число спорных ситуаций: ранняя остановка подозрительной сделки снижает риск признания её недействительной. Однако есть и предупреждения. Юристы отмечают, что усиление контроля неизбежно увеличит издержки участников и замедлит оформление. Приостановить регистрацию можно уже сейчас по заявлению любой стороны, и остаётся непонятным, по чьей инициативе ведомство будет действовать, если сами участники сделки подозрений не высказывают. Анкета продавца также вызывает вопросы: формальное заполнение не заменит профессиональной психиатрической экспертизы.
Рынок ждёт, какие из предложенных мер получат поддержку законодателей. Пока же участники продолжают фиксировать рост случаев мошенничества и усиливают собственные механизмы проверки сделок.
Читайте также: Стало известно, как тихий криминалист уводил смерть по шпалам 25 лет.