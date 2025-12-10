Озвучена инициатива о подключении МВД к проверке купли-продажи вторичек в РФ

Эксперты рынка считают, что расширение полномочий МВД способно уменьшить число спорных ситуаций: ранняя остановка подозрительной сделки снижает риск признания её недействительной. Однако есть и предупреждения. Юристы отмечают, что усиление контроля неизбежно увеличит издержки участников и замедлит оформление. Приостановить регистрацию можно уже сейчас по заявлению любой стороны, и остаётся непонятным, по чьей инициативе ведомство будет действовать, если сами участники сделки подозрений не высказывают. Анкета продавца также вызывает вопросы: формальное заполнение не заменит профессиональной психиатрической экспертизы.