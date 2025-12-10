Ричмонд
Сиуанов вспомнил времена, когда получал 10 долларов в месяц

Министр финансов РФ Антон Силуанов вспомнил, что во времена девальвации рубля в 1998 году у него сократилась зарплата. Он заявил, что получал всего 10 долларов в месяц.

Силуанов рассказал о девальвации рубля 1998 года.

«В [1998 году ]зарплата в пересчете на доллары резко сократилась. Помню, что в то время у меня она не превышала 10 долларов в месяц», — вспомнил Силуанов в интервью «Эксперту».

Глава Минфина уточнил, что ситуация улучшилась в 2000-е. Тогдашний министр финансов Алексей Кудрин начал «приводить финансы в порядок». В частности снимать зависимость бюджета от цен на нефть и газ, сказал Силуанов.

Узнать больше по теме
Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше