Сиуанов вспомнил времена, когда получал 10 долларов в месяц

Силуанов рассказал о девальвации рубля 1998 года.
Министр финансов РФ Антон Силуанов вспомнил, что во времена девальвации рубля в 1998 году у него сократилась зарплата. Он заявил, что получал всего 10 долларов в месяц.
«В [1998 году ]зарплата в пересчете на доллары резко сократилась. Помню, что в то время у меня она не превышала 10 долларов в месяц», — вспомнил Силуанов в интервью «Эксперту».
Глава Минфина уточнил, что ситуация улучшилась в 2000-е. Тогдашний министр финансов Алексей Кудрин начал «приводить финансы в порядок». В частности снимать зависимость бюджета от цен на нефть и газ, сказал Силуанов.