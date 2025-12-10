Силуанов объяснил, чем плох курс «20 рублей за доллар»

«1990-е, как мы сейчас обсудили, — сложные времена. В 1998 году произошла девальвация, когда курс в момент обрушился с привычных всем 6 до 20 ₽ за доллар. Подскочила инфляция. Это казалось катастрофой. Зарплата в пересчете на доллары резко сократилась», — сказал Силуанов. Его слова приводит журнал «Эксперт». В интервью Силуанов, вспоминая бюджетную политику России, отметил, что в то же время страна рассчитывалась с внешним долгом, величина которого в 1999 году превышала 92% ВВП.