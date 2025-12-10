«Дешевле, чем у частников». Минлесхоз сказал, сколько будут стоить новогодние елки в Беларуси

В среднем в Беларуси стоимость новогодних деревьев в этом году составит 10,21 — 10,68 белорусского рубля за елку высотой до 1 метра в лесничествах и на складах лесхозов соответственно. На торговых базарах елочка высотой до одного метра потянет на 11,42 рубля в своем районе и на 13,3 рубля при выездной торговле.