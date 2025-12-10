«Дешевле, чем у частников». Минлесхоз сказал, сколько будут стоить новогодние елки в Беларуси

Стало известно, сколько будут стоить новогодние ели в Беларуси в преддверии наступления 2026 года. Подробнее рассказали в Министерстве лесного хозяйства.
В Минлесхозе сообщили, что перед Новым годом по всей стране откроется более тысячи елочных базаров. Продавать новогодние деревья и букеты будут во всех регионах страны, как в лесничествах, так и в торговых точках. Цена новогодних елок будет зависеть от региона.
— Наиболее бюджетные новогодние деревья будут представлены в лесничествах, — прокомментировали в ведомстве.
В среднем в Беларуси стоимость новогодних деревьев в этом году составит 10,21 — 10,68 белорусского рубля за елку высотой до 1 метра в лесничествах и на складах лесхозов соответственно. На торговых базарах елочка высотой до одного метра потянет на 11,42 рубля в своем районе и на 13,3 рубля при выездной торговле.
Елки высотой от одного до двух метров в лесничествах будут стоить уже 12,65 рубля, на складе лесхоза — 13,33 рубля, на елочных базарах — 14,18 рубля в своем районе и 16,78 рубля на выезде.
Лесные красавицы высотой от двух до трех метров в лесничествах будут продавать по 18,94 рубля, на складах лесхозов — по 19,56 рубля, на базарах — по 20,65 рубля (в своем районе) и по 24,29 рубля (на выезде).
Новогодние деревья в кадках в среднем будут стоить от 26,39 до 32,77 рубля в зависимости от высоты елки.
Уточняется, что в отдельных регионах цена может отличаться в большую или меньшую сторону с поправкой на логистические расходы. Наиболее высокие цены на новогодние деревья традиционно формируются в столице.
— У государственных учреждений новогодние ели и сосны можно приобрести выгоднее, чем у частников, — подчеркнули в Минлесхозе.
Напомним, в Минске елочные базары начнут работать с 15 декабря.
А еще новогодний банкет в белорусском санатории обойдется в 310 рублей с человека.
При этом милиция заявила о запрете на пиротехнику в Беларуси. Также в милиции сказали, какую пиротехнику могут использовать белорусы без штрафа.