Власти предупредили продавцов о необходимости строгого соблюдения правил проведения скидок и акций к Новому году

Vaib.uz (Узбекистан. 10 декабря). В преддверии новогодних праздников власти строго предупредили торговые сети и продавцов о необходимости неукоснительно соблюдать законодательство при проведении акций и распродаж. Как сообщил Комитет по конкуренции, с приближением Нового года всё больше предпринимателей стремятся привлечь внимание покупателей — магазины предлагают разнообразные скидки и заманчивые акции.