Власти предупредили продавцов о необходимости строгого соблюдения правил проведения скидок и акций к Новому году

Однако, по словам ведомства, не все предложения оказываются честными. Некоторые продавцы, руководствуясь исключительно личной выгодой, объявляют ложные скидки или не раскрывают важную информацию: реальный размер скидки, количество товара, участвующего в акции, условия её проведения и другую необходимую информацию для покупателей.
С начала года в Комитет поступило более 48 тысяч обращений от граждан, большая часть которых связана именно с недостоверной или неполной информацией со стороны продавцов.
На что чаще всего жалуются покупатели?
В последнее время участились сообщения о таких предложениях, как «новогодняя акция», «скидка 50%», «купи один — получи второй бесплатно», «успей только сегодня» и других громких акциях. Как правило, условия проведения таких акций остаются «за кадром», а некоторые скидки и вовсе оказываются фиктивными.
Что требует закон при проведении акций и распродаж?
Согласно Правилам розничной торговли, утверждённым постановлением Кабинета Министров, продавец обязан:
чётко указывать размер скидки — в процентах или в сумме.
обеспечивать прозрачное отображение новых и прежних цен.
по требованию покупателя предоставить данные о цене товара до скидки за последние 30 дней.
документально подтвердить самую низкую цену за месяц до объявления скидки (кроме сельхозпродукции).
сообщать, если скидка распространяется на ограниченное количество товаров, сезонные товары, товары с истекающим сроком годности или повреждённой упаковкой.
чётко указывать срок действия акции и все её условия.
при необходимости регистрации или передачи персональных данных соблюдать законы о защите персональных данных и информировать покупателей об условиях их обработки.
При этом запрещено проводить акции и предоставлять скидки на алкогольную, табачную продукцию, устройства для потребления табака и никотина, а также стимулировать продажу лекарственных средств, БАДов, пищевых добавок и энергетических напитков.
Комитет по развитию конкуренции подчёркивает: условия акций должны быть прозрачными, а вся информация о скидках — понятной и доступной для потребителя. Любые попытки ввести покупателя в заблуждение будут пресекаться, а нарушителей ждёт административная ответственность.
Власти настоятельно рекомендуют предпринимателям внимательно относиться к требованиям законодательства и не допускать нарушений — иначе праздничный сезон может закончиться для некоторых штрафами.