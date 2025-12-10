Ричмонд
Экономия россиян на продуктах ударила по бизнесменам

Крупные российские продуктовые ритейлеры начали снижать количество новых точек из-за экономии россиян. Об этом сообщают СМИ.

За девять месяцев 2025 года открылось на 30% меньше продуктовых магазинов, чем за этот период 2024 года.

«В январе—сентябре крупнейшие в России торговые сети в целом открыли около 5,3 тыс. торговых объектов, что на 30% меньше год к году», — приводит исследование Infoline «Коммерсант». Председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов подчеркнул, что это вызвано изменением моделей поведения покупателей, увеличением стоимости строительства и высокими ставками. За девять месяцев 2025 года в России величина открытия новых точек снизилась на 30% по сравнению с прошлым годом.

Ранее стало известно, что в начале октября 2025 года объем средств населения на банковских счетах достиг почти 63 триллионов рублей. Отмечается переход россиян на экономию и откладывание средств.