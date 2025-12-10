Ричмонд
-1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава Минфина Задорнов предупредил о риске чеховского ружья для экономики РФ

Из-за кризиса в экономике Запада может пострадать и Россия.

Источник: Комсомольская правда

Фондовый рынок США рискует столкнуться с «кризисом доткомов» в ближайшие годы, что замедлит мировую экономику и станет угрозой для России. Об этом рассказал бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.

Эксперт считает, что самым рисковым временем станет вторая половина 2026−2027 года.

«Конечно, риск турбулентности на американском и глобальных рынках — это не “черный лебедь”, он просматривается. Скорее это “чеховское ружье”, которое рано или поздно выстрелит. Не Россия его зарядила и повесила, но мы — те, кто сидит в партере зрительного зала», — резюмировал эксперт РБК.

По его словам, замедление мировой экономики может привести к падению цен на сырье, включая нефть, газ, цветные и черные металлы, а также химическую продукцию, что окажет прямое влияние на Россию.

Напомним, президент России Владимир Путин дал прогноз по инфляции. Он подчеркнул, что по итогам 2025 года она может спустить ниже 6%, а к следующему году максимально приблизиться к целевым показателям — 4%.