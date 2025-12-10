Башкирских пивоваров освободят от налога на имущество ещё на год

Госсобрание Башкирии планирует внести поправки в закон «О налоге на имущество организаций», которые касаются производителей пива и пивных напитков. Предлагается продлить им освобождение от уплаты налога на имущество организаций, чтобы поддержать их в связи с повышением акцизов и удорожанием сырья.
«Ранее такая льгота пивоварам предоставлялась, и в ответ отрасль показала рост производства и налоговых отчислений», — напомнил председатель башкирского парламента Константин Толкачёв.
В Курултае отметили, что льгота не будет безусловной. Её получат те компании, которые обеспечат сотрудникам достойные зарплаты, сохранят рабочие места и гарантируют прирост отчисляемых в бюджет акцизов.
Ранее сообщали, что в Башкирии увеличилось производство пива.