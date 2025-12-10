Башкирских пивоваров освободят от налога на имущество ещё на год

Госсобрание Башкирии планирует внести поправки в закон «О налоге на имущество организаций», которые касаются производителей пива и пивных напитков. Предлагается продлить им освобождение от уплаты налога на имущество организаций, чтобы поддержать их в связи с повышением акцизов и удорожанием сырья.