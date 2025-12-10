ЕС хочет заблокировать активы РФ бессрочно, обходя возможное вето Венгрии

По данным источников издания, Еврокомиссия намерена использовать доходы от замороженных активов для предоставления Украине кредита примерно на €90 млрд в течение ближайших двух лет. Для работы схемы активы должны оставаться заблокированными без ограничения по срокам. Сейчас действуют шестимесячные периоды, продление которых требует единогласия всех 27 стран ЕС. В Брюсселе опасаются, что Будапешт, выступающий против дополнительной поддержки Киева, может заблокировать очередное продление, особенно если позиция США по санкциям изменится.