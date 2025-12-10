ЕС хочет заблокировать активы РФ бессрочно, обходя возможное вето Венгрии

Евросоюз готовит ускоренное решение о бессрочной блокировке российских активов на сумму до €210 млрд. Как отмечает Financial Times, в Брюсселе разработали механизм, позволяющий обойти потенциальное вето Венгрии при продлении санкций.
По данным источников издания, Еврокомиссия намерена использовать доходы от замороженных активов для предоставления Украине кредита примерно на €90 млрд в течение ближайших двух лет. Для работы схемы активы должны оставаться заблокированными без ограничения по срокам. Сейчас действуют шестимесячные периоды, продление которых требует единогласия всех 27 стран ЕС. В Брюсселе опасаются, что Будапешт, выступающий против дополнительной поддержки Киева, может заблокировать очередное продление, особенно если позиция США по санкциям изменится.
Ранее Еврокомиссия представила план фактической экспроприации российских активов под видом «репарационного кредита», который должен обеспечить финансирование Украины в 2026—2027 годах. К участию в инициативе также пригласили страны Запада, не входящие в ЕС.
В Москве назвали подобные действия незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что любые попытки распоряжаться российскими активами приведут к серьёзным последствиям и не останутся без ответа.
