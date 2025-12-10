95 аварийных домов снесены в Нижнем Новгороде за два года

Около 500 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, находится на территории Нижнего Новгорода на сегодняшний день. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Сергей Самсонов на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 9 декабря.