95 аварийных домов снесены в Нижнем Новгороде за два года

На 2026 год на эти цели предусмотрено около 48 млн рублей.

Около 500 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, находится на территории Нижнего Новгорода на сегодняшний день. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Сергей Самсонов на заседании комиссии Гордумы по городскому хозяйству 9 декабря.

По его словам, 95 зданий из общего числа снесены в период с 2023 по 2025 годы.

«В проекте городского бюджета на 2026 год на эти цели предусмотрено около 48 млн рублей», — подчеркнул он.

Напомним, что работы по разбору аварийных конструкций здания бывшего Дворца культуры имени В. И. Ленина в Канавинском районе Нижнего Новгорода ведутся полным ходом.