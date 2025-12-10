Ричмонд
В Новосибирской области построят 5 км тротуаров у трасс

Пешеходные дорожки появятся у станции Мочище, в сёлах Ленинское и Крутишка, а также на некоторых участках в Новосибирске.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области в 2026 году планируется расширение сети пешеходных тротуаров вдоль региональных автомобильных трасс общей протяжённостью 5 километров. Новые тротуары будут построены у станции Мочище, в сёлах Ленинское и Крутишка, а также на отдельных участках в Новосибирске, сообщает пресс-служба территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области.

В сообщении ведомства уточняется: «В следующем году планируется ввести в эксплуатацию 5 километров новых тротуаров».

Как отмечается, в текущем, 2025 году, дорожными службами уже было построено 10 километров тротуаров вдоль трасс в ряде населённых пунктов региона: в рабочих посёлках Маслянино и Коченёво, селе Бурмистрово, городе Купино, посёлках Красноглинное и Агролес.