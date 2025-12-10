В Омске затон на Иртыше выставлен на аукцион на 20 лет

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области объявило аукцион на право долгосрочного пользования затоном на левом берегу Иртыша в районе посёлка Рыбачий. Лот опубликован на площадке ГИС «Торги».
Участок федеральной собственности площадью 150 тыс. кв. м предлагают в пользование почти на 20 лет — срок договора составит 19 лет и 11 месяцев. Начальная цена — 2,4 млн рублей, шаг аукциона установлен в 238 тыс. рублей. В документации уточняется, что использовать акваторию для забора воды запрещено.
Подать заявки можно до 22 января, торги назначены на 27 января.
Напомним, в декабре прошлого года затон Лампочка на Иртыше передали в аренду компании «Бородино» на 25 лет. А весной сообщалось о планах построить в регионе мультимодальный логистический комплекс для распределения трансграничных грузов. По оценкам Минтранса Казахстана, объём перевозок по Иртышу может достигать 2,5 млн тонн в год. По данным Росморречфлота, общий грузооборот Обь-Иртышского бассейна составляет около 12 млн тонн ежегодно, сообщает «РБК Омск».