В Омске затон на Иртыше выставлен на аукцион на 20 лет

Напомним, в декабре прошлого года затон Лампочка на Иртыше передали в аренду компании «Бородино» на 25 лет. А весной сообщалось о планах построить в регионе мультимодальный логистический комплекс для распределения трансграничных грузов. По оценкам Минтранса Казахстана, объём перевозок по Иртышу может достигать 2,5 млн тонн в год. По данным Росморречфлота, общий грузооборот Обь-Иртышского бассейна составляет около 12 млн тонн ежегодно, сообщает «РБК Омск».