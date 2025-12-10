Банки ввели новые лимиты на выдачу наличных денег в банкоматах

Данный процесс связан со внедрением новых мер защиты клиентов от мошенничества и выполнением новых требований Центрального банка России по управлению операционными рисками, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказала аналитик портала «Банки.ру» Эряния Бочкина, в подавляющем большинстве российских банков был введён лимит на ежедневное снятие наличных по дебетовым картам в пределах от 100 до 300 тысяч рублей.
В месяц этот диапазон теперь составляет от 1 до 3 миллионов рублей. При этом для премиальных и зарплатных клиентов лимиты оказались выше, а для клиентов базовых тарифов — ниже. Некоторые банки также ввели дополнительные ограничения на одну операцию, например, на снятие средств по QR-коду или в сторонних банкоматах.
Конкретные суммы, доступные для снятия, банки формируют самостоятельно, исходя из тарифных планов, профиля клиента, уровня его карты и анализа внутренней системы антифрода. Кредитные организации используют персонализированный подход: они могут увеличить лимит, если клиент регулярно совершает крупные операции, имеет хорошую кредитную историю или пользуется премиальными услугами.
Таким образом, уровень доверия к клиенту напрямую влияет на установленные лимиты: даже у клиентов с одним и тем же тарифом уровень допустимых снятий может отличаться. Для оценки уровня риска банки учитывают множество факторов: срок обслуживания клиента, активность по счету, регион проживания, подключённые подписки и даже особенности региона. Все эти параметры помогают банкам формировать индивидуальную политику и реагировать на возможные угрозы мошенничества.