Банки ввели новые лимиты на выдачу наличных денег в банкоматах

В месяц этот диапазон теперь составляет от 1 до 3 миллионов рублей. При этом для премиальных и зарплатных клиентов лимиты оказались выше, а для клиентов базовых тарифов — ниже. Некоторые банки также ввели дополнительные ограничения на одну операцию, например, на снятие средств по QR-коду или в сторонних банкоматах.