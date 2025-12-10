Новая стратегия ускорит экономическое развитие Хабаровского края

Говоря о перспективах, Трутнев рассказал, что с 2026 года начнется запуск международных ТОР, а к 2027 году появится единый преференциальный режим для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики. Он также подчеркнул необходимость улучшения транспортной и энергетической инфраструктуры.