Новая стратегия ускорит экономическое развитие Хабаровского края

Михаил Мишустин представил программу модернизации Дальнего Востока.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России обсудило планы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока до 2030 года. В ходе стратегической сессии премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул успешность реализации текущей стратегии, рассчитанной до 2025 года. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

В частности, ВРП региона увеличился на 25%, а объем частных инвестиций составил 5,5 триллиона рублей. На основе этих результатов, правительство намерено продолжить работу по развитию промышленности, туризма, сельского хозяйства и креативных индустрий.

«На Дальнем Востоке создана прочная индустриальная база, которая открывает возможности для дальнейшего развития. Сегодня важно не только развивать сырьевой сектор, но и увеличивать долю высокотехнологичных отраслей», — сказал заместитель председателя правительства России и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Говоря о перспективах, Трутнев рассказал, что с 2026 года начнется запуск международных ТОР, а к 2027 году появится единый преференциальный режим для бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики. Он также подчеркнул необходимость улучшения транспортной и энергетической инфраструктуры.

«Дальний Восток должен быть более связанным. Это касается и передвижения между регионами, и соединений с центральной частью России. Необходимо развивать транспортную доступность и решать проблему дефицита электроэнергии и провозных мощностей», — сказал Юрий Трутнев.

Отдельное внимание было уделено проектам по улучшению жизни местных жителей. Михаил Мишустин отметил, что «комфорт и уровень жизни должны быть на уровне лучших российских регионов».

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков рассказал о реновации дальневосточных городов. По его словам, с 2023 года в 25 городах и 4405 населенных пунктах региона начали реализовываться проекты мастер-планов, которые способствуют улучшению городской среды.

«Сдано в эксплуатацию уже 165 объектов из 1057 запланированных. Мы продолжаем активно работать над улучшением инфраструктуры, благоустройством дворов и созданием новых социальных объектов», — сказал Алексей Чекунков.

Министр также сообщил, что в рамках программы реновации к 2036 году жилищная обеспеченность в регионе возрастет до 38 квадратных метров на человека, а объем валового регионального продукта (ВРП) вырастет на 62%.

Кроме того, важно отметить, что в Хабаровском крае за время действия стратегии ВРП вырос более чем на 40%. Объем частных инвестиций в рамках ТОР и Свободного порта Владивосток составил 417,2 миллиарда рублей. Создано около 17 тысяч новых рабочих мест.

