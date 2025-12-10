АвтоВАЗ возвращается на 5-дневную рабочую неделю с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года АвтоВАЗ в Тольятти возвращается к пятидневной рабочей неделе. Об этом сообщил корпоративный телеграм-канал «На заводе».
«Сегодня президент АВТОВАЗа Максим Соколов подписал приказ о возвращении 5-дневной рабочей недели с 1 января 2026 года», — написали в телеграм-канал.
На «четырёхдневку» автозавод перешел с 29 сентября 2025 года. Причинами такого решения называли снижение спроса, ужесточение требований к заёмщикам, активный ввоз автомобилей из-за рубежа. Чтобы не терять рабочие места и штат сотрудников, рабочее время сократили.
Уже тогда руководство АвтоВАЗа заявляло, что ожидает рост спроса на свои модели в связи с законом о локализации такси. И он был принят — с марта 2026 года все «извозчики» должны работать на собранных в России машинах, либо же состоять из отечественных компонентов не менее чем на 3200 баллов. Также с 1 декабря были введены новые правила утилизационного сбора, по которым владельцы авто с мощными двигателями будут платить существенно больше.
Скорее всего, благодаря этим мерам АвтоВАЗ и «воскреснет» в новом 2026 году. Государство уже не в первый раз в истории спасает свое любимое «детище» от экономических передряг.