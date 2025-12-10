АвтоВАЗ возвращается на 5-дневную рабочую неделю с 1 января 2026 года

Уже тогда руководство АвтоВАЗа заявляло, что ожидает рост спроса на свои модели в связи с законом о локализации такси. И он был принят — с марта 2026 года все «извозчики» должны работать на собранных в России машинах, либо же состоять из отечественных компонентов не менее чем на 3200 баллов. Также с 1 декабря были введены новые правила утилизационного сбора, по которым владельцы авто с мощными двигателями будут платить существенно больше.