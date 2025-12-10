В Беларуси испытывают супертрактор, который сказал создать Лукашенко

В Беларуси в полевых условиях начались испытания трактора Belarus 5425, сообщили на МТЗ.
Новый трактор называют титаном белорусской промышленности из одноименной серии Titan, заявляя, что Belarus 5425 является самым мощным в мире колесным трактором классической компоновки.
— Трактор Belarus 5425 вышел на свои первые испытания полем, — сказали на МТЗ 9 декабря.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал произвести лучший в мире супертрактор.
— Произведите супертрактор, который лучший в мире, и чуть-чуть дороже его продадите. Я, например, вижу выход из существующего положения именно в этом, — сказал тогда белорусский лидер новому гендиректору МТЗ Тарасу Муроге.
Известно, что мощность белорусского супертрактора составляет 542 лошадиные силы. Он снабжен дизельным двигателем Weichai, гидромеханической коробкой передач, позволяющей переключать передачи без разрыва потока мощности. Грузоподъемность Belarus 5425 составляет на переднем навесном устройстве 5,5 тонн, на заднем — 17 тонн. При полном баке трактор может работать в течение 10 часов. Локализация трактора превышает 80%.