На газификацию Крыма дополнительно направят 33 млн рублей

Согласно документу, Республика Крым получит 33 млн рублей, городу Севастополю дополнительно выделят 14,7 миллионов.
«Перераспределение позволит увеличить число заключенных договоров на подключение домов к газовым сетям с 10,2 тысяч до 11 тысяч», — уточняют в пресс-службе правительства.
Всего же в 2025 году на реализацию программы был выделен 1 млрд рублей. Людям, имеющим право на льготы, предоставляется субсидия в размере не меньше 100 тысяч рублей на покупку оборудования и подключение дома к газовым сетям. Поддержку предоставляют многодетным, людям с невысокими доходами, участникам СВО и их семьям, инвалидам 1 группы, а также опекунам детей-инвалидов и ветеранов ВОВ.
«Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению дома к газу», — напомнили в правительстве.
Ранее сообщалось, что уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%.