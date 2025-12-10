Ричмонд
На газификацию Крыма дополнительно направят 33 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости Крым. До конца 2025 года правительство России направит в 18 регионов — в том числе в Крым и Севастополь — дополнительные средства на социальную газификацию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, Республика Крым получит 33 млн рублей, городу Севастополю дополнительно выделят 14,7 миллионов.

«Перераспределение позволит увеличить число заключенных договоров на подключение домов к газовым сетям с 10,2 тысяч до 11 тысяч», — уточняют в пресс-службе правительства.

Всего же в 2025 году на реализацию программы был выделен 1 млрд рублей. Людям, имеющим право на льготы, предоставляется субсидия в размере не меньше 100 тысяч рублей на покупку оборудования и подключение дома к газовым сетям. Поддержку предоставляют многодетным, людям с невысокими доходами, участникам СВО и их семьям, инвалидам 1 группы, а также опекунам детей-инвалидов и ветеранов ВОВ.

«Программа социальной газификации реализуется с 2021 года. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению дома к газу», — напомнили в правительстве.

Ранее сообщалось, что уровень газификации в Крыму, согласно планам, должен к 2028 году составить 86%.