На газификацию Крыма дополнительно направят 33 млн рублей

Всего же в 2025 году на реализацию программы был выделен 1 млрд рублей. Людям, имеющим право на льготы, предоставляется субсидия в размере не меньше 100 тысяч рублей на покупку оборудования и подключение дома к газовым сетям. Поддержку предоставляют многодетным, людям с невысокими доходами, участникам СВО и их семьям, инвалидам 1 группы, а также опекунам детей-инвалидов и ветеранов ВОВ.