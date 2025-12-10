Условия проезда по платный дорогам изменились в Беларуси

Отдельно в документе прописаны платежные системы, топливные карты для взимания платы, минимальная предоплата и максимальная сумма остатка по предоплате. Еще указаны формы актов нарушения порядка оплаты, задержания ТС, квитанций за внесение платы, заявлений на регистрацию в электронной системе и т.д.