Условия проезда по платный дорогам изменились в Беларуси

В Беларуси изменились тарифы на проезд по платным дорогам. Это регламентирует соответствующее постановление Минтранса (№ 94 от 31 октября 2025-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, для двухосного транспорта с допустимой общей массой свыше 3,5 тонны тариф установлен в размере 0,117 евро за километр, для трехостного — 0,146 евро, для ТС с минимум четырьмя осями — 0,176 евро.
Также стоимость 15-дневной виньетки будет составлять 20 евро, 30-дневной — 32 евро, цена проезда на календарный год — 110 евро. Залоговая стоимость устройства электронной оплаты — 50 евро.
Еще определена плата за проезд по платным дорогам в увеличенном размере и по разовому тарифу.
Отдельно в документе прописаны платежные системы, топливные карты для взимания платы, минимальная предоплата и максимальная сумма остатка по предоплате. Еще указаны формы актов нарушения порядка оплаты, задержания ТС, квитанций за внесение платы, заявлений на регистрацию в электронной системе и т.д.
В Беларуси проезд по платным дорогам оплачивают транспортные средства, технически допустимая общая масса которых превышает 3,5 тонны и авто легче 3,5 тонн, но не зарегистрированные в странах ЕАЭС.
Новые нормы вступили в силу после официального опубликования постановления.
