Правила расселения хрущевок утвердили в Петербурге: что изменится для жителей

Закон вводит четкие территориальные рамки для расселения. Жильцы будут иметь право на переселение только в пределах муниципального образования, где расположен их дом, или в непосредственно граничащие с ним муниципалитеты. По замыслу авторов, это позволит сохранить социальные связи жителей и не перегружать транспортную инфраструктуру.