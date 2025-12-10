Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правила расселения хрущевок утвердили в Петербурге: что изменится для жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря, ФедералПресс. Заксобрание Северной столицы утвердило закон о комплексном развитии территорий. В пресс-службе городского парламента уточнили, что документ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Депутаты приняли в целом закон о порядке определения оператора КРТ», — говорится в сообщении.

Закон вводит четкие территориальные рамки для расселения. Жильцы будут иметь право на переселение только в пределах муниципального образования, где расположен их дом, или в непосредственно граничащие с ним муниципалитеты. По замыслу авторов, это позволит сохранить социальные связи жителей и не перегружать транспортную инфраструктуру.

Напомним, что нововведение вызывает серьезную озабоченность среди жителей подлежащих сносу домов и правозащитников. Главный вопрос — практическая реализация принципа «метр в метр».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Северной столице до 1 января 2026 года действует мораторий на региональный закон о комплексном развитии территорий.