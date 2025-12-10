Правила расселения хрущевок утвердили в Петербурге: что изменится для жителей

«Депутаты приняли в целом закон о порядке определения оператора КРТ», — говорится в сообщении.
Закон вводит четкие территориальные рамки для расселения. Жильцы будут иметь право на переселение только в пределах муниципального образования, где расположен их дом, или в непосредственно граничащие с ним муниципалитеты. По замыслу авторов, это позволит сохранить социальные связи жителей и не перегружать транспортную инфраструктуру.
Напомним, что нововведение вызывает серьезную озабоченность среди жителей подлежащих сносу домов и правозащитников. Главный вопрос — практическая реализация принципа «метр в метр».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Северной столице до 1 января 2026 года действует мораторий на региональный закон о комплексном развитии территорий.