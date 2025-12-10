В Елабуге запустили импортозамещающее производство аккумуляторов для авто

EFB — это улучшенные аккумуляторные батареи, в которых применяется жидкий электролит. Они на 45% быстрее свинцово-кислотных аккумуляторов накапливают заряд, имеют повышенную емкость и увеличенный срок службы, а также низкую себестоимость и улучшенные от 30% до 50% показатели пускового тока.