Владивосток пополнил городской автопарк 14 новыми автобусами МАЗ

Напомним, новый маршрут № 88 «Маяк — Посьетская» в микрорайоне «Эгершельд» в приморской столице будет запущен уже в эту пятницу, 12 декабря. Об этом главе Владивостока Константину Шестакову доложил его заместитель Максим Акульшин, курирующий вопросы городского транспорта. Кроме того, стало известно, что в часы пик на маршрутах № 15 и № 77 на Русский остров будут работать по одному дополнительному автобусу.