Владивосток пополнил городской автопарк 14 новыми автобусами МАЗ

Технические специалисты уже приступили к проверке работоспособности всех систем.

Источник: PrimaMedia.ru

Муниципальное транспортное предприятие «ВПОПАТ № 1» получило 14 новых автобусов белорусского производства. После прохождения технической проверки и регистрации в ГАИ машины выйдут на обкатку для подтверждения эксплуатационной надежности перед выходом на маршруты, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

«Приобретение новых автобусов для муниципального предприятия стало возможно благодаря поддержке правительства Приморского края. Несколько муниципалитетов одновременно приобретали машины в рамках единой закупочной процедуры. Сегодня видим результат этой работы. Также благодаря возникшей экономии приобретены еще два автобуса марки ПАЗ, которые выйдут на маршруты на острове Русский», — отметил Константин Шестаков.

Новые МАЗы оснащены современным оборудованием: системой видеонаблюдения, кондиционерами и устройством мониторинга внимания водителя. Специальная камера следит за направлением взгляда водителя и подает предупреждающий сигнал при потере концентрации.

В следующем году во Владивосток поступят еще четыре автобуса МАЗ, а также запланирована закупка 40 новых машин при поддержке краевого правительства.

Напомним, новый маршрут № 88 «Маяк — Посьетская» в микрорайоне «Эгершельд» в приморской столице будет запущен уже в эту пятницу, 12 декабря. Об этом главе Владивостока Константину Шестакову доложил его заместитель Максим Акульшин, курирующий вопросы городского транспорта. Кроме того, стало известно, что в часы пик на маршрутах № 15 и № 77 на Русский остров будут работать по одному дополнительному автобусу.