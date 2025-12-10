Ричмонд
Отечественного больше нет: Молдова является крупнейшим покупателем украинской муки

За январь-ноябрь страна импортировала 21,6 тыс. тонн продукта на сумму 148 млн леев и превратилась в нетто-импортёра.

Молдова — главный покупатель украинской муки.

Почти треть украинской муки — 30% — пошла в Молдову. За январь-ноябрь страна импортировала 21,6 тыс. тонн продукта на сумму 148 млн леев и превратилась в нетто-импортёра (стала больше покупать, чем продавать). За тот же период доход от экспорта составил только 128 млн леев.

Среди основных покупателей муки из Украины также — Чехия (18%) и Палестина (16%).

Томаты, картофель, молочные продукты, бобовые — лидер среди которых соя, а теперь и мука — по всем этим продуктам Молдова — главный покупатель для Украины.

Напомним, что Молдова остаётся крупнейшим покупателем украинских сыров, картофеля и кукурузной муки.

Эксперты предупреждают: массовый импорт товаров ослабляет местных производителей, повышает зависимость страны от внешних поставок и ведёт к росту цен для потребителей.

