Отечественного больше нет: Молдова является крупнейшим покупателем украинской муки

Молдова — главный покупатель украинской муки.
Почти треть украинской муки — 30% — пошла в Молдову. За январь-ноябрь страна импортировала 21,6 тыс. тонн продукта на сумму 148 млн леев и превратилась в нетто-импортёра (стала больше покупать, чем продавать). За тот же период доход от экспорта составил только 128 млн леев.
Среди основных покупателей муки из Украины также — Чехия (18%) и Палестина (16%).
Томаты, картофель, молочные продукты, бобовые — лидер среди которых соя, а теперь и мука — по всем этим продуктам Молдова — главный покупатель для Украины.
Напомним, что Молдова остаётся крупнейшим покупателем украинских сыров, картофеля и кукурузной муки.
Эксперты предупреждают: массовый импорт товаров ослабляет местных производителей, повышает зависимость страны от внешних поставок и ведёт к росту цен для потребителей.