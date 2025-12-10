Овощи гниют на границе Казахстана: бизнес жалуется на проверки и поборы

Нуралдинов считает, что такая практика не соответствует международным обязательствам Республики Казахстан. Порядок фитосанитарного контроля установлен решением комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года. Позже эти нормы легли в основу решения Евразийского экономического союза, которое прямо указывает, что подкарантинная продукция не может задерживаться без признаков заражения или обоснованных подозрений, а отбор проб допускается только после визуального осмотра и выявления таких признаков, отметил депутат.