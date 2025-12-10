Овощи гниют на границе Казахстана: бизнес жалуется на проверки и поборы

«В демократическую партию “Ак жол” поступают обращения предпринимателей, осуществляющих импорт фруктов и овощей через пропускной пункт “Бахты”. По их информации, с конца ноября на границе возникли серьезные сложности, которые негативно отражаются на сроках и стоимости поставок продовольственной продукции на внутренний рынок Казахстана», — сказал он на пленарном заседании мажилиса.
По его словам, предприниматели связывают изменение ситуации с введением очередного приказа директора республиканского госпредприятия «Фитосанитария» от 24 ноября 2025 года.
После появления этого приказа сотрудники фитосанитарной службы начали требовать прохождения обязательной лабораторной экспертизы каждой машины — независимо от наличия признаков заражения или оснований для отбора проб. Депутат отметил, что выдача акта первичного карантинного контроля фактически ставится в зависимость от оплаты экспертиз, что превращает данную процедуру в обязательную, хотя нормативных оснований для этого нет.
Нуралдинов считает, что такая практика не соответствует международным обязательствам Республики Казахстан. Порядок фитосанитарного контроля установлен решением комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года. Позже эти нормы легли в основу решения Евразийского экономического союза, которое прямо указывает, что подкарантинная продукция не может задерживаться без признаков заражения или обоснованных подозрений, а отбор проб допускается только после визуального осмотра и выявления таких признаков, отметил депутат.
По его словам, эти нормы являются императивными и не могут быть изменены ведомственными приказами или внутренними указаниями.
«При этом финансовая нагрузка на бизнес существенно выросла. Согласно действующему прейскуранту, стоимость лабораторной экспертизы составляет от 5 до 82 тыс. тенге за одну позицию товара. При этом сама экспертиза может проводиться до трех суток. В результате предприниматели вынуждены оплачивать совокупно от 200 до 300 тыс. тенге за одну машину, с учетом количества товарных позиций», — сообщил депутат.
Нуралдинов отметил, что такие задержки приводят к простою транспорта, нарушению температурного режима и риску порчи скоропортящейся продукции. В зимний период это становится особенно критичным и может вызвать значительные убытки.
Депутаты посещали пункт «Бахты» этой осенью. По словам депутата, на нем по-прежнему идет стройка и неизвестно, когда она закончится.
«Отсутствуют холодильные камеры, крытые площадки и элементарные условия для проведения фитосанитарного контроля. В таких условиях требовать от предпринимателей прохождения лабораторной экспертизы по каждой товарной позиции выглядит необоснованным и ставит под сомнение саму логику предъявляемых требований», — сказал он.
По словам предпринимателей, сотрудники на местах не предъявляют никаких официальных разъяснений и ссылаются на «какой-то приказ из Астаны», содержание которого также не показывается.
Депутат считает, что такая практика вызывает серьезные вопросы о ее правомерности и о том, на каком основании предпринимателям навязываются процедуры, не предусмотренные ни международными нормами, ни национальным законодательством. Нуралдинов сообщил, что предприниматели, работающие на пункте пропуска «Черная речка» на казахстанско-кыргызской границе, жалуются на аналогичную ситуацию.
«После прохождения рентген-сканирования и фиксации отсутствия нарушений водителей все равно принуждают к полной выгрузке автомобилей, хотя технически достаточно выборочной проверки. Далее машины направляются на склады временного хранения, где предприниматели вынуждены платить завышенные суммы — около 130 тыс. тенге за выгрузку и хранение, при этом без выдачи официальных чеков или документов», — сказал он.
Нередко водителей ежедневно обязывают платить наличными дополнительные суммы без выдачи соответствующих квитанций. Задержки на складах могут составлять до 10 суток, что приводит к порче товара, срыву поставок и прямым убыткам, отметил депутат.
В связи с этим Нуралдинов потребовал привести практику фитосанитарного контроля на пункте пропуска «Бахты» в соответствие с действующими нормами, а также дать правовую оценку практике обязательной лабораторной экспертизы каждой машины.
Кроме того, он предложил пересмотреть действующие тарифы лабораторных экспертиз и предоставить прозрачное и экономически обоснованное ценообразование.