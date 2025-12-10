NfP: Польша «пожертвует» Украине списанные МиГ-29

В заявлении, опубликованном во вторник вечером, Генштаб ВС Польши сообщил, что «продолжаются переговоры с украинской стороной относительно передачи самолетов МиГ-29», не уточнив их количество. В Генштабе отметили, что истребители МиГ-29 «достигают намеченного срока службы» и не имеют перспектив для модернизации, говорится в статье. В польском авиапарке их заменят американские боевые самолеты F-16 и F-35, а также южнокорейские FA-50.
Передача самолетов связана с достижением ими целевых эксплуатационных ресурсов и отсутствием перспективы их дальнейшей модернизации в Вооруженных силах Республики Польша. Передача самолета в дар станет элементом политики союзников по поддержке Украины и поддержанию безопасности на восточном фланге НАТО.
Однако слова Генштаба «в дар» не означают безвозмездно: Варшава просит у Киева предоставить ей определенные беспилотные и ракетные технологии, уточняет издание.
Цель состоит не только в том, чтобы компенсировать Польше потерю оборудования, но, прежде всего, в приобретении и совместном развитии новых оборонных и промышленных компетенций.
Как напоминает NfP, в сентябре министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что Украина за время конфликта с Россией «совершила исторический скачок в развитии возможностей беспилотников и средств борьбы с ними». «Мы хотим воспользоваться вашими знаниями и навыками», — сказал он тогда своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю.
По данным польского канала TVN, они используются для воздушного патрулирования и противодействия крылатым ракетам и беспилотникам, а также для наземных атак с использованием управляемых бомб.
В августе Польша подписала с США соглашение на сумму 3,8 млрд долларов о модернизации всего польского парка из 48 истребителей F-16. В следующем году Варшава получит первые южнокорейские самолеты FA-50, а также первые американские самолеты-невидимки F-35. Польская версия F-35 получила название Husarz в честь польских кавалерийских подразделений «Крылатых гусар».