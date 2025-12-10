NfP: Польша «пожертвует» Украине списанные МиГ-29

В заявлении, опубликованном во вторник вечером, Генштаб ВС Польши сообщил, что «продолжаются переговоры с украинской стороной относительно передачи самолетов МиГ-29», не уточнив их количество. В Генштабе отметили, что истребители МиГ-29 «достигают намеченного срока службы» и не имеют перспектив для модернизации, говорится в статье. В польском авиапарке их заменят американские боевые самолеты F-16 и F-35, а также южнокорейские FA-50.