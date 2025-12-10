Пашинян раскрыл, когда стартует строительство «Маршрута Трампа»

Глава армянского правительства уточнил, что сейчас Ереван ведет переговоры с Вашингтоном. Стороны обсуждают условия реализации проекта. Он добавил, что строить транспортную сеть будет TRIPP Company, которая является совместным армяно-американским предприятием. Компания будет числится в реестре юридических лиц Армении. Она займется развитием дорожной инфраструктуры, в том числе железнодорожных путей и автомобильных трасс, нефте- и газопроводов, а также прокладкой оптико-волоконных кабелей, сообщает «Интерфакс».
«Мы перейдем к этапу реализации и строительства уже в следующем году», — отметил Пашинян.
Премьер-министр напомнил, что соглашение о транспортном коридоре, который свяжет Армению, Азербайджан, было достигнуто в августе. Политик выразил надежду, что TRIPP станет частью Среднего коридора, соединяющего Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию.
Армения, Азербайджан и США заключили договоренности о развитии «маршрута Трампа» 8 августа 2025 года. Транспортная сеть свяжет основную территорию Азербайджана с автономией в Нахичевани и пройдет через территорию Армении.