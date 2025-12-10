Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде снесут старую двухэтажку в поселке Саши Чекалина

Дом № 7 ранее признали аварийным.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде власти готовятся к сносу аварийного дома в Кировском районе. Дом № 7 на улице Саши Чекалина был построен в 1949 году, кирпичная двухэтажка уже расселена, все граждане получили новые квартиры или сертификаты. Сейчас администрация готовится заключить контракт с подрядчиком, выигравшим аукцион.

Дом будут сносить рабочие ООО «ДемонтажГрупп». Предстоит стереть с лица земли здание площадью около 850 квадратных метров, убрать за собой весь строительный мусор и разровнять площадку под бывшим домом. Освободившийся участок можно будет вновь использовать для строительства жилья или инфраструктурных объектов, или для благоустройства территории.