В Волгограде снесут старую двухэтажку в поселке Саши Чекалина

Дом будут сносить рабочие ООО «ДемонтажГрупп». Предстоит стереть с лица земли здание площадью около 850 квадратных метров, убрать за собой весь строительный мусор и разровнять площадку под бывшим домом. Освободившийся участок можно будет вновь использовать для строительства жилья или инфраструктурных объектов, или для благоустройства территории.