В Волгограде снесут старую двухэтажку в поселке Саши Чекалина

В Волгограде власти готовятся к сносу аварийного дома в Кировском районе. Дом № 7 на улице Саши Чекалина был построен в 1949 году, кирпичная двухэтажка уже расселена, все граждане получили новые квартиры или сертификаты. Сейчас администрация готовится заключить контракт с подрядчиком, выигравшим аукцион.
Дом будут сносить рабочие ООО «ДемонтажГрупп». Предстоит стереть с лица земли здание площадью около 850 квадратных метров, убрать за собой весь строительный мусор и разровнять площадку под бывшим домом. Освободившийся участок можно будет вновь использовать для строительства жилья или инфраструктурных объектов, или для благоустройства территории.