Башкирский лён востребован в Китае

Управление Россельхознадзора по Башкирии
По заявке предприятия-экспортера специалисты надзорного ведомства досмотрели и оформили 62 партии масличной культуры. По результатам энтомологических, гербологических и микологических экспертиз опасных карантинных организмов в образцах льна не выявлено.
Ранее сельхозпредприятие из Абзелиловского района экспортировало в Китай 1092 тонны продовольственного льна, сообщал Башинформ.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.