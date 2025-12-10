Ричмонд
Башкирский лён востребован в Китае

Башкирия экспортировала в Китай очередную крупную партию масличного льна, сообщили в управлении Россельхознадзора по РБ.

Источник: Башинформ

Управление Россельхознадзора по Башкирии 5—6 декабря проконтролировало 1589 тонн продовольственного льна, подготовленного хозяйствующим субъектом из Стерлитамакского района для экспорта в КНР.

По заявке предприятия-экспортера специалисты надзорного ведомства досмотрели и оформили 62 партии масличной культуры. По результатам энтомологических, гербологических и микологических экспертиз опасных карантинных организмов в образцах льна не выявлено.

Ранее сельхозпредприятие из Абзелиловского района экспортировало в Китай 1092 тонны продовольственного льна, сообщал Башинформ.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом.