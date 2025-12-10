Ричмонд
Белстат сказал, что происходит с ценами в Беларуси

Белстат сказал о ситуации с ценами в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белстат сказал, что происходит с ценами в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Национального статистического комитета.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре 2025 года в сравнении с декабрем 2024 года составил 6,5%. В таблице ведомства приведены следующие данные. Так, в ноябре 2025 в сравнении с декабрем 2024 года цены на продовольственные товары выросли на 8,5%, на непродовольственные — на 2,8%, на услуги — на 7,7%.

