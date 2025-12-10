В Пермском крае в зерне агрофирмы «Элита» нашли экскременты

Экскременты были найдены в зерне агрофирмы «Элита» в Пермском крае, сообщает Россельхознадзор.
Проблемы с хранением продукции обнаружились у компании ООО «Элита», которая занимается производством зерна в Суксунском округе. В декабре 2025 года сотрудники управления выехали с внеплановой проверкой на место хранения продукции и осмотрели склады. Ведомство обнаружило ряд проблем, включая проблемы с декларациями и птицами.
В зернохранилище и самом зерне компании проверяющие Россельхознадзора заметили следы пребывания птиц — экскременты и перья, а в декларациях неподходящие испытания.
«В протоколах испытаний к декларации при определении микотоксинов, пестицидов и ГМО использовались методики, неприменимые для исследования данных показателей. Данные факты говорят о нарушении Федерального закона “О техническом регулировании”, технического регламента Таможенного союза “О безопасности зерна”», — рассказывает Россельхознадзор по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
После проверки был составлен протокол о нарушениях по двум статьям КоАП РФ и отозваны три декларации.