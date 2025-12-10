Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае в зерне агрофирмы «Элита» нашли экскременты

У зерна также были проблемы с документами.

Источник: Аргументы и факты

Экскременты были найдены в зерне агрофирмы «Элита» в Пермском крае, сообщает Россельхознадзор.

Проблемы с хранением продукции обнаружились у компании ООО «Элита», которая занимается производством зерна в Суксунском округе. В декабре 2025 года сотрудники управления выехали с внеплановой проверкой на место хранения продукции и осмотрели склады. Ведомство обнаружило ряд проблем, включая проблемы с декларациями и птицами.

В зернохранилище и самом зерне компании проверяющие Россельхознадзора заметили следы пребывания птиц — экскременты и перья, а в декларациях неподходящие испытания.

«В протоколах испытаний к декларации при определении микотоксинов, пестицидов и ГМО использовались методики, неприменимые для исследования данных показателей. Данные факты говорят о нарушении Федерального закона “О техническом регулировании”, технического регламента Таможенного союза “О безопасности зерна”», — рассказывает Россельхознадзор по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

После проверки был составлен протокол о нарушениях по двум статьям КоАП РФ и отозваны три декларации.