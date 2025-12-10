В Пермском крае в зерне агрофирмы «Элита» нашли экскременты

Проблемы с хранением продукции обнаружились у компании ООО «Элита», которая занимается производством зерна в Суксунском округе. В декабре 2025 года сотрудники управления выехали с внеплановой проверкой на место хранения продукции и осмотрели склады. Ведомство обнаружило ряд проблем, включая проблемы с декларациями и птицами.