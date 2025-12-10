В Тольятти объекты бывшего завода «Фосфор» готовят к ликвидации

В настоящее время выполняются геодезические изыскания и отбор проб грунта для проведения геологических и экологических исследований. Это нужно для оценки состояния окружающей среды и выбора оптимальной технологии обезвреживания фосфорсодержащих отходов на территории бывшего предприятия.