Законопроект: операции с валютой в Беларуси будут проводиться по-новому

В Беларуси операции с валютой могут проводиться по-новому.

Источник: Комсомольская правда

Операции с валютой в Беларуси будут проводиться по-новому. В Палату представителей правительством был внесен проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь “О валютном регулировании и валютном контроле”. Подробности рассказали в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания.

Указанный законопроект был разработан в целях установления правового регулирования отношений, которые связаны с деятельностью филиалов иностранных банков в Беларуси в момент проведения ими операций с валютными ценностями, а также валютно-обменные операции.

Документом предусмотрено проведение филиалами иностранных банков операции с валютными ценностями, относимых к банковским, в порядке, который был определен для белорусских банков. Кроме того, исключается возможность использования иностранной валюты в расчетах между филиалом иностранного банка и резидентами в момент операций с валютными ценностями, которые не относятся к банковским.

Также проект закона предусматривает запрет на проведение платежей и переводов и иностранной валюте физлицом — нерезидентом на счет юрлица — резидента, который был открыт в филиале иностранного банка.

«Проведение валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке через филиалы иностранных банков, получивших разрешения Национального банка», — сказано в сообщении.

Также предусматривается предоставление права нерезидентам открывать счета в белорусских рублях и (или) иностранной валюте в филиалах иностранных банков, проводить по ним операции в случаях, которые указаны в Законе «О валютном регулировании и валютном контроле».