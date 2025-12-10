Законопроект: операции с валютой в Беларуси будут проводиться по-новому

Документом предусмотрено проведение филиалами иностранных банков операции с валютными ценностями, относимых к банковским, в порядке, который был определен для белорусских банков. Кроме того, исключается возможность использования иностранной валюты в расчетах между филиалом иностранного банка и резидентами в момент операций с валютными ценностями, которые не относятся к банковским.