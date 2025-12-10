Проданный почти за миллион долларов лагерь под Минском снова попал на торги. Подробности приводит площадка недвижимости Realt.by.
В октябре 2025 года бывший лагерь «Кировец», который расположен под Минском, был продан на аукционе почти за миллион долларов. Однако в декабре указанный объект снова был выставлен на торги, так как покупатель не рассчитал своих возможностей и отказался от покупки.
Расположен бывший лагерь в лесу неподалеку от деревни Зеленое Ждановичского сельсовета. Расстояние от МКАД составляет примерно десять километров. «Кировец» был построен в 1960-х годах. Он ранее принадлежал Минскому станкостроительному заводу имени Кирова.
На его территории в 6,5 гектара расположено более десятка разнообразных построек. В основном это бывшие жилые постройки, различные хозстроения. К примеру, библиотека, медицинский пункт, баня.
За последние годы данный объект не раз переходил из рук в руки. В 2010 году участком владела компания «Интерфинстрой», однако по причине бедственного положения лагерь у нее изъяли. В 2025 году «Кировец» снова был выставлен на торги. Его успешно продали за рекордную сумму в 2,9 миллиона рублей, около 980 000 долларов. Новым собственником стала частная компания, которая занимается изготовление и продажей мебели. Но позже покупатель отказался от покупки.
Бывший лагерь снова попал на торги. Его начальная стоимость составляет 44,5 тысячи рублей, или около 15 тысяч долларов. Торги запланированы на 24 декабря.