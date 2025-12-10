Ферменты для биосенсоров, кормовые добавки и удобрения. Что белорусские микробиологи поставляют на экспорт

«У нас в институте отмечается тенденция к росту экспорта. Рост составляет по отношению к прошлому году около 20%. А если брать прошлый год к позапрошлому году — рост был порядка 50%. Это значительные цифры, которые свидетельствуют о востребованности наших разработок. В основном поставки идут в Российскую Федерацию. В структуре экспорта присутствуют две позиции. Первая позиция — поставка готовых препаратов, в частности заквасок для силосования, кормовых добавок, микробных удобрений. Также поставляем ферменты для получения биосенсоров, хоть и в небольших количествах, тем не менее это высокотехнологичная разработка, которую используют наши коллеги в Российской Федерации — “Сколково” и ряд других компаний», — сказал Александр Шепшелев.