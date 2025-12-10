Ферменты для биосенсоров, кормовые добавки и удобрения. Что белорусские микробиологи поставляют на экспорт

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что белорусские ученые-микробиологи поставляют на экспорт, рассказал журналистам директор Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси Александр Шепшелев, передает корреспондент БЕЛТА.
«У нас в институте отмечается тенденция к росту экспорта. Рост составляет по отношению к прошлому году около 20%. А если брать прошлый год к позапрошлому году — рост был порядка 50%. Это значительные цифры, которые свидетельствуют о востребованности наших разработок. В основном поставки идут в Российскую Федерацию. В структуре экспорта присутствуют две позиции. Первая позиция — поставка готовых препаратов, в частности заквасок для силосования, кормовых добавок, микробных удобрений. Также поставляем ферменты для получения биосенсоров, хоть и в небольших количествах, тем не менее это высокотехнологичная разработка, которую используют наши коллеги в Российской Федерации — “Сколково” и ряд других компаний», — сказал Александр Шепшелев.
Вторая позиция в экспорте — это услуги. «Под услугами мы прежде всего понимаем научно-исследовательские работы для конкретных предприятий, в том числе и коммерческого сектора. Это предприятия, занимающиеся выпуском биопрепаратов, либо заквасками для молочной промышленности, либо заквасками для силосования, либо микробными удобрениями, либо работающие в области ферментов. Как правило, такие компании заказывают у нас изначально какую-то научно-исследовательскую работу, чтобы мы провели ее на своей базе. В случае отсутствия у данных компаний собственной производственной базы в дальнейшем мы заключаем контракты на выпуск данных препаратов на нашей базе под их нужды», — отметил директор института.
Институт микробиологии НАН тесно интегрирован в реальный сектор экономики и решает важнейшие задачи для сельского хозяйства, охраны окружающей среды и других отраслей. Основная задача института — изучение микроорганизмов и применение этих знаний для решения народно-хозяйственных задач. Это включает изменение генома микроорганизмов, отработку биотехнологий культивирования и селекцию микроорганизмов, поддержание ценнейшей коллекции микроорганизмов, которая признана национальным достоянием. Институт ежегодно создает две-четыре новые биологические разработки, внедряемые в реальный сектор экономики. -0-
Фото Николая Петрова.