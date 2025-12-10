В России приостановили выпуск популярных моделей Solaris из-за дефицита запчастей

Цены на оставшиеся автомобили корейского производства значительно выросли. Например, седан Solaris KRS (аналог Kia Rio) в базовой комплектации «комфорт» с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач теперь стоит 2,29 млн рублей, что на 17% дороже прежней цены в 1,96 млн. Хэтчбеки Solaris KRX (Rio X) в комплектациях «комфорт» и «люкс» подорожали до 2,29 и 2,39 млн рублей соответственно, увеличившись на 330 и 410 тысяч рублей. Кроссоверы Solaris HC (Hyundai Creta) в версиях «прайм» и «классик» теперь оцениваются в 2,39 и 2,49 млн рублей.