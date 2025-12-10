Премьер Бельгии допустил разбирательство в суде из-за российских активов

Глава Euroclear Валери Урбен также не исключала обращения в суд, если ЕС решит конфисковать заблокированные активы и будет принуждать депозитарий к такому шагу. Она отмечала, что изъятие средств «противоречит международному праву», а, значит, и Россия может инициировать судебное разбирательство.