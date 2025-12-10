Ричмонд
Премьер Бельгии допустил разбирательство в суде из-за российских активов

Премьер-министр Барт де Вевер заявил, что рассматривает возможность подачи судебного иска из-за плана Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов, которые хранятся в депозитарии Euroclear, передает Het Laatste Nieuws.

Источник: Zuma/TASS

«Euroclear также может обратиться в генеральный суд (входит в состав суда ЕС, — РБК) с ходатайствами», — добавил премьер-министр.

Де Вевер считает, что Еврокомиссии будет сложно за такое короткое время найти юридическое обоснование для использования российских активов. По словам премьер-министра, «игра еще не сыграна» и будет «захватывающей до последней минуты».

План использования активов страны ЕС должны обсудить на саммите 18 декабря. Глава Евросовета Антониу Кошта допускал, что заседание может продлиться и до 20 декабря, «если потребуется, пока мы не придем к положительному заключению».

Глава Euroclear Валери Урбен также не исключала обращения в суд, если ЕС решит конфисковать заблокированные активы и будет принуждать депозитарий к такому шагу. Она отмечала, что изъятие средств «противоречит международному праву», а, значит, и Россия может инициировать судебное разбирательство.

Материал дополняется.