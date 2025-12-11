В нижегородской ОЭЗ «Кулибин» построят новый химзавод за 18,4 млрд рублей

Крупный химический завод построят в особой экономической зоне «Кулибин» под Дзержинском. Инвестиции в проект составят 18,4 млрд рублей, а число новых рабочих мест достигнет 484. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Параллельно в ОЭЗ одобрили ещё четыре важные производства. Здесь будут делать высокочистые газы для микроэлектроники, собирать суда из модулей, выпускать электрические кабели и делать детали для станков. На эти четыре проекта также направят солидную сумму, больше миллиарда рублей, что даст работу ещё примерно 130 жителям региона.
В итоге все пять новых проектов «Кулибина» принесут 19 миллиардов рублей инвестиций и создадут более 600 рабочих мест.
Напомним, что общий объем одобренных инвестиций в особую экономическую зону уже превышает 167 миллиардов рублей.