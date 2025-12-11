В нижегородской ОЭЗ «Кулибин» построят новый химзавод за 18,4 млрд рублей

Параллельно в ОЭЗ одобрили ещё четыре важные производства. Здесь будут делать высокочистые газы для микроэлектроники, собирать суда из модулей, выпускать электрические кабели и делать детали для станков. На эти четыре проекта также направят солидную сумму, больше миллиарда рублей, что даст работу ещё примерно 130 жителям региона.