На имущество Google во Франции наложен арест по иску российской «дочки»

Компания Google France получила приказ об аресте 100% ее акций, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение партнера занимающегося этим делом адвокатского бюро Art de Lex Артур Зурабян.
Он рассказал, что полученный 10 декабря приказ подлежит немедленному исполнению, арест наложен в связи с предстоящим рассмотрением Парижским судом заявления российской «дочки» ООО «Гугл» к материнской компании Google International LLC. Решение арестовать акции Google France принято в качестве обеспечительной меры, чтобы предотвратить возможные попытки Google инициировать банкротство своей французской «дочки», пояснил он.
По словам Зурабяна, в 2022 году российская «дочка» американской компании обратилась с заявлением о банкротстве — при активах в 3,5 млрд рублей сумма требований кредиторов составляла более 19 млрд рублей. Суд установил, что незадолго до банкротства из компании незаконно вывели более 112 млн евро дивидендов (около 10 млрд рублей) с целью избежать погашения задолженности перед кредиторами. Адвокат рассказал, что в деле о банкротстве ООО «Гугл» также оспаривается вывод средств из РФ после 2018 года по вредоносным сделкам, общая сумма которых составила более 140 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что Московский арбитражный суд вынес решение в пользу запрета Google Ireland Limited на продолжение разбирательств в судах Американской арбитражной ассоциации по делам, связанным с оспариванием конкурсным управляющим Валерием Таляровским сделок в деле о банкротстве ООО «Гугл» и привлечением к субсидиарной ответственности.