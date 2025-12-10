На имущество Google во Франции наложен арест по иску российской «дочки»

По словам Зурабяна, в 2022 году российская «дочка» американской компании обратилась с заявлением о банкротстве — при активах в 3,5 млрд рублей сумма требований кредиторов составляла более 19 млрд рублей. Суд установил, что незадолго до банкротства из компании незаконно вывели более 112 млн евро дивидендов (около 10 млрд рублей) с целью избежать погашения задолженности перед кредиторами. Адвокат рассказал, что в деле о банкротстве ООО «Гугл» также оспаривается вывод средств из РФ после 2018 года по вредоносным сделкам, общая сумма которых составила более 140 млрд рублей.