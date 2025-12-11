Строительство региональных больниц в Кагуле и Бельцах перенесено на 2031 год

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Строительство региональных больниц в Кагуле и Бельцах перенесено предварительно на 2031 год. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Емил Чебан.
Он объяснил увеличение сроков строительства тем, что подобные проекты — это комплексный процесс, включающий несколько этапов и тендеров, поэтому ранее объявленные сроки (2028−2029 годы) больше не соответствуют реальной ситуации.
«Больница в Кагуле строится на территории существующей больницы, а в Бельцах расположена на другой территории, что требует дополнительных работ и тендеров, которые предполагают более сложные исследования. Некоторые процедуры иногда приходится приостанавливать или возобновлять, что затягивает процесс», — сказал глава Минздрава журналистам.
По его словам, в настоящее время проводится реорганизация руководящих и исполнительных групп, а также корректировка проекта для экономии времени и ресурсов.
Министр также упомянул о кризисе с врачами в больницах.
«Эта ситуация сохраняется с начала 1990-х годов, когда многие молодые врачи уехали работать за границу. Чтобы удержать специалистов в Молдове, пособия для молодых врачей, работающих в районах, были значительно повышены», — добавил Чебан.
Он подчеркнул необходимость поддержки системы здравоохранения на местах и обеспечения непрерывности оказания услуг населению.
Чебан также прокомментировал нынешнее положение профилактики употребления наркотиков среди молодежи. Он сообщил, что Минздрав в сотрудничестве с Министерством образования и молодежными организациями разрабатывает образовательные и профилактически программы для школ с упором на лиц из группы риска. Министр отметил в качестве профилактической меры инициативу введения медицинских осмотров и специальных оценок для молодых людей, подающих заявления на получение водительских удостоверений, но подчеркнул, что эта работа должна проводиться в сотрудничестве с обществом и образовательными учреждениями.