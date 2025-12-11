Строительство региональных больниц в Кагуле и Бельцах перенесено на 2031 год

Чебан также прокомментировал нынешнее положение профилактики употребления наркотиков среди молодежи. Он сообщил, что Минздрав в сотрудничестве с Министерством образования и молодежными организациями разрабатывает образовательные и профилактически программы для школ с упором на лиц из группы риска. Министр отметил в качестве профилактической меры инициативу введения медицинских осмотров и специальных оценок для молодых людей, подающих заявления на получение водительских удостоверений, но подчеркнул, что эта работа должна проводиться в сотрудничестве с обществом и образовательными учреждениями.