Стоимость бензина в Петербурге удержалась без скачков

В Санкт-Петербурге стоимость автомобильного топлива за прошедшую неделю осталась стабильной. Цена бензина марки АИ-92 находилась в диапазоне от 60,1 до 70 рублей за литр. Диапазон стоимости АИ-95 составил от 64,58 до 73,5 рублей. Бензин АИ-98 и выше предлагался по цене от 89,2 до 93,34 рублей за литр.