Сотрудников Porsche предупредили о сокращениях

Председатель производственного совета Porsche Ибрагим Аслан заявил, что каждый четвертый сотрудник компании в Германии рискует попасть под сокращение из-за планов руководства перенести часть разработок и производственных процессов в страны с более низким уровнем заработной платы.
По его словам, руководство до сих пор не представило чёткого плана развития немецких площадок, вместо этого указывая на возможность вывода рабочих процессов за рубеж.
Как отмечает издание Handelsblatt, возможные масштабы сокращений могут стать беспрецедентными для Porsche. Под угрозой оказываются рабочие места на ключевых объектах — основном заводе в Штутгарт-Цюффенхаузене, центре разработки в Вайсахе, а также на ряде более мелких площадок.
Всего на этих предприятиях занято около 23 тысяч человек, и, по подсчётам, под риском увольнения могут оказаться более 5,5 тысячи сотрудников.
Ранее сообщалось, что в Германии набирает обороты волна массовых увольнений. На 88 предприятиях планируется сократить в общей сложности 147 522 рабочих места.