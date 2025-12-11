Нацбанк повысил курс доллара и курс евро на 11 декабря

Национальным банком изменены курсы валют на 11 декабря, четверг. Так, стали выше курс доллара и курс евро, а курс российского уменьшился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на четверг, 11 декабря, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9015 белорусского рубля, 1 евро — 3,3768 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7524 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на среду, 10 декабря, курс евро и курс доллара стали выше, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине. Заметнее других в сторону уменьшение изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал выше сразу на 0,0124 белрубля, курс евро увеличился на 0,0096 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0196 белрубля.
