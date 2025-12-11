ФАС обвинила производителей яиц в Хабаровском крае в ценовом сговоре

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю направило торговым сетям информацию о недопустимости необоснованного роста цен на продовольственные и непродовольственные товары в преддверии празднования Нового года. Соответствующая информация была направлена в адрес ряда ритейлеров, включая ООО «Невада», ООО «Ритейлсервис27», торговую сеть «Максим», супермаркеты «Реми», Новоторг" и др.