Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС обвинила производителей яиц в Хабаровском крае в ценовом сговоре

Ранее служба проверила крупнейших производителей и федеральные торговые сети на предмет заключения антиконкурентных соглашений.

Источник: AmurMedia

По итогам проверок Хабаровское УФАС России выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства* в действиях ООО «ДВ Невада», АО «Племенной птицеводческий завод “Хабаровский” и АО “Птицефабрика “Комсомольская”, сообщает пресс-служба ведомства.

«Территориальное управление службы установило, что действия участников соглашения были направлены на создание условий по ограничению отгрузки товара в торговую сеть ООО “Агроторг” для предоставления конкурентных преимуществ ООО “ДВ Невада”», — говорится в сообщении.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении организаций к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю направило торговым сетям информацию о недопустимости необоснованного роста цен на продовольственные и непродовольственные товары в преддверии празднования Нового года. Соответствующая информация была направлена в адрес ряда ритейлеров, включая ООО «Невада», ООО «Ритейлсервис27», торговую сеть «Максим», супермаркеты «Реми», Новоторг" и др.