ФАС обвинила производителей яиц в Хабаровском крае в ценовом сговоре

По итогам проверок Хабаровское УФАС России выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства* в действиях ООО «ДВ Невада», АО «Племенной птицеводческий завод “Хабаровский” и АО “Птицефабрика “Комсомольская”, сообщает пресс-служба ведомства.
«Территориальное управление службы установило, что действия участников соглашения были направлены на создание условий по ограничению отгрузки товара в торговую сеть ООО “Агроторг” для предоставления конкурентных преимуществ ООО “ДВ Невада”», — говорится в сообщении.
В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении организаций к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю направило торговым сетям информацию о недопустимости необоснованного роста цен на продовольственные и непродовольственные товары в преддверии празднования Нового года. Соответствующая информация была направлена в адрес ряда ритейлеров, включая ООО «Невада», ООО «Ритейлсервис27», торговую сеть «Максим», супермаркеты «Реми», Новоторг" и др.