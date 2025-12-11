Выяснилось, что просроченные карты «Мир» продолжат работать на постоянной основе

Российские банки согласовали решение о сохранении работоспособности карт «Мир» с истекшим сроком действия. Как сообщили в НСПК, исключения будут минимальными, что позволит держателям самостоятельно планировать замену карт без срочного визита в отделения финансово-кредитного учреждения.
По данным организации, соответствующее решение принял совет участников и пользователей платёжного рынка. Генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин подчеркнул, что продление срока действия — это сервисная мера, призванная снизить нагрузку на банковскую инфраструктуру и повысить удобство граждан.
Изначально подобная технология появилась во время пандемии, когда посетить офис банка было затруднительно. Тогда были созданы решения, позволяющие безопасно использовать карту и после окончания указанного на ней срока.
При этом НСПК намерена постепенно сокращать долю операций по просроченным картам в офлайн- и отложенном режиме. Планируется, что к 2028 году этот показатель снизят до 2,5%, а к 2030-му от подобных транзакций полностью откажутся. Речь идёт об оплате транспорта и покупках, совершаемых без немедленной проверки банком.
Организация также рекомендует держателям вовремя блокировать и уничтожать утерянные просроченные карты, чтобы исключить их несанкционированное использование. По оценке НСПК, отдельным клиентам всё же понадобится заменить карты к 2030 году, но переход планируют сделать постепенным и без осложнений для пользователей.
