Выяснилось, что просроченные карты «Мир» продолжат работать на постоянной основе

При этом НСПК намерена постепенно сокращать долю операций по просроченным картам в офлайн- и отложенном режиме. Планируется, что к 2028 году этот показатель снизят до 2,5%, а к 2030-му от подобных транзакций полностью откажутся. Речь идёт об оплате транспорта и покупках, совершаемых без немедленной проверки банком.