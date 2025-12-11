Ричмонд
Предприятие в Новосибирске оштрафовали после приема экс-госслужащего на работу

Частное охранное предприятие не направило сведения о заключении с ним трудового договора по прежнему месту трудоустройства.

Источник: Комсомольская правда

В частное охранное предприятие в Новосибирске был принят на работу мужчина, ранее занимавший должность в мэрии, однако информация о его трудоустройстве не была направлена по прежнему месту работы в установленные сроки. За несвоевременное уведомление о трудоустройстве бывшего муниципального служащего работодателя оштрафовали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— В ходе проверки было установлено, что в частное охранное предприятие устроился на работу мужчина, который ранее занимал должность в муниципальной службе в отделе социального обслуживания населения, — уточнили в пресс-службе.

Прокурор района инициировал административное дело против организации и ее директора по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего).

В результате принятых мер юридическое и должностное лицо были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на суммы 50 и 20 тысяч рублей соответственно.