Предприятие в Новосибирске оштрафовали после приема экс-госслужащего на работу

В частное охранное предприятие в Новосибирске был принят на работу мужчина, ранее занимавший должность в мэрии, однако информация о его трудоустройстве не была направлена по прежнему месту работы в установленные сроки. За несвоевременное уведомление о трудоустройстве бывшего муниципального служащего работодателя оштрафовали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
— В ходе проверки было установлено, что в частное охранное предприятие устроился на работу мужчина, который ранее занимал должность в муниципальной службе в отделе социального обслуживания населения, — уточнили в пресс-службе.
Прокурор района инициировал административное дело против организации и ее директора по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего).
В результате принятых мер юридическое и должностное лицо были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на суммы 50 и 20 тысяч рублей соответственно.