Предприятие в Новосибирске оштрафовали после приема экс-госслужащего на работу

В частное охранное предприятие в Новосибирске был принят на работу мужчина, ранее занимавший должность в мэрии, однако информация о его трудоустройстве не была направлена по прежнему месту работы в установленные сроки. За несвоевременное уведомление о трудоустройстве бывшего муниципального служащего работодателя оштрафовали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.