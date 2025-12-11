В Новосибирске выставлены на продажу исторические здания за 1 рубль

На аукцион выставлены два полуразрушенных жилых дома для железнодорожников по улице Якушева, 142 и 144, входящие в комплекс Алтайской железной дороги. Новый владелец обязан разработать проект реставрации и привести здания в порядок до конца 2026 года. Срок выполнения работ может быть продлён по согласованию с властями. Соответствующие постановления опубликованы на сайте мэрии.