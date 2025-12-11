Тюменские строители накапливают долги перед новым годом. Эксклюзив

«История с тем как сейчас организовано строительство, не тревожит только мастодонтов бизнеса. Компании средней руки почти выдохлись финансово. Если бы был вменяемый спрос на новостройки, была бы перспектива раскрытия эскроу счетов и возврата денег банкам. Но спрос невысок, продажи медленные, а остановить строительство никто не даст. А на строительство нужны деньги — а их мало, и все на эскроу. Замкнутый круг, из которого пока никто не понимает как выбираться», — отметил в беседе с URA.RU источник.