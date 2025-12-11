Ричмонд
В Красноярске завершили ремонт двух мостов через Качу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске досрочно завершен ремонт мостов через Качу на улицах Ленина и Карла Маркса.

Источник: НИА Красноярск

По контракту работы должны были продлиться до середины декабря, однако подрядчик выполнил их раньше, сообщили в Управлении дорог.

На мосту по направлению Белинского — Карла Маркса обновили деформационные швы и проезжую часть. На сооружении, ведущем с Белинского на Ленина, отремонтировали бетонные несущие конструкции, заменили деформационные швы и привели в порядок проезжую и тротуарную части.

Основной объем работ на поверхности завершили еще летом. Дольше всего заняла реставрация подмостового пространства: конструкции прошли пескоструйную очистку, рабочие устранили трещины и сколы и восстановили защитный слой бетона.