Россиян спросили, сколько денег они хотят получать ежемесячно: вот что они ответили

Среднестатистический россиянин хотел бы получать в 2026 году порядка 187 тысяч рублей ежемесячно. Об этом свидетельствуют результаты опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir.
«Россиян спросили, какую сумму ежемесячного дохода они хотели бы иметь в новом году. В среднем они хотели бы получать 187 250 рублей», — цитирует документ РИА Новости.
Сообщается, что в исследовании участвовали более 3000 человек, проживающих в разных регионах РФ. При этом 17% заявили, что хотели бы зарабатывать около 330 000 рублей, а 17,8% готовы удовольствоваться 50 000.
Напомним, вице-спикер ГД Чернышов предложил выплачивать всем пенсионерам по 5000 рублей перед Новым годом.
Также сообщалось, что председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект о введении для пенсионеров дополнительной — 13 й — пенсии в конце года.
Накануне экономист подсчитал, что общие расходы на классическое новогоднее меню для семьи из четырех человек превысят 10 тысяч рублей.