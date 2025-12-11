Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кабмине РФ сочли дополнительные ограничения на пальмовое масло избыточными

Кабинет министров представил позицию по вопросу регулирования пальмового масла после октябрьского постановления Госдумы.

Кабинет министров представил позицию по вопросу регулирования пальмового масла после октябрьского постановления Госдумы. В ответе, подлинность которого подтверждена источниками «Ведомостей» и пресс-службой правительства, отмечено: действующие нормы полностью обеспечивают безопасность продукции, поступающей на рынок, включая товары для детей.

Согласно документу, выводы подкреплены отчётом Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания от 2019 года, где отсутствуют доказательства вреда пальмового масла для детей. Аналогичную оценку содержит обзор Всемирной организации здравоохранения от февраля 2024 года.

Депутаты ранее просили усилить контроль за ввозом и производством продукции с использованием пальмового масла, рассмотреть повышение ставки ввозной пошлины, введение акцизов и ужесточение мер ответственности. В правительстве заявили, что работа в этом направлении уже ведётся. С 1 января 2026 года вступает в силу новый межгосударственный стандарт" 31647–2025". Санитарные правила запрещают применение пальмового масла в детском питании, а молочная продукция и мороженое должны производиться исключительно с использованием молочного жира.

За нарушение техрегламентов предусмотрены административные штрафы, а за выпуск небезопасной продукции — уголовная ответственность. Минсельхоз направил дополнительные предложения по увеличению санкций. С 2025 года для пищевых масел вводится обязательная дополнительная очистка на предприятиях, а транспортировка разрешена только в специализированных ёмкостях из безопасных материалов.

По данным отрасли, в 2024 году Россия импортировала 795 тыс. тонн пальмового масла — минимальный показатель за десятилетие. Основной поставщик — Индонезия. Возможность введения акцизов правительство связывает с ситуацией на рынке и схемами поставок, а изменение ставки ввозной пошлины относится к компетенции Евразийской экономической комиссии и требует длительных согласований.

Как альтернативу власти предлагают повышение НДС до 22% на молокосодержащие продукты с использованием заменителя молочного жира. Закон об увеличении ставки подписан президентом. В Белом доме полагают, что это позволит пресекать недобросовестные схемы и усиливать ответственность производителей.

Эксперты поддержали представленный подход. В РАНХиГС считают, что чрезмерное регулирование может перевести использование масла в «серую зону», где контроль будет фактически утрачен. Представители отрасли называют устойчивые страхи вокруг пальмового масла наследием прежних лет и отмечают, что существующие требования достаточны для обеспечения безопасности потребителей.

Читайте также: В Российской государственной библиотеке двое посетителей устроили намаз.