В Кабмине РФ сочли дополнительные ограничения на пальмовое масло избыточными

Кабинет министров представил позицию по вопросу регулирования пальмового масла после октябрьского постановления Госдумы. В ответе, подлинность которого подтверждена источниками «Ведомостей» и пресс-службой правительства, отмечено: действующие нормы полностью обеспечивают безопасность продукции, поступающей на рынок, включая товары для детей.
Согласно документу, выводы подкреплены отчётом Европейского общества детской гастроэнтерологии, гепатологии и питания от 2019 года, где отсутствуют доказательства вреда пальмового масла для детей. Аналогичную оценку содержит обзор Всемирной организации здравоохранения от февраля 2024 года.
Депутаты ранее просили усилить контроль за ввозом и производством продукции с использованием пальмового масла, рассмотреть повышение ставки ввозной пошлины, введение акцизов и ужесточение мер ответственности. В правительстве заявили, что работа в этом направлении уже ведётся. С 1 января 2026 года вступает в силу новый межгосударственный стандарт" 31647–2025". Санитарные правила запрещают применение пальмового масла в детском питании, а молочная продукция и мороженое должны производиться исключительно с использованием молочного жира.
За нарушение техрегламентов предусмотрены административные штрафы, а за выпуск небезопасной продукции — уголовная ответственность. Минсельхоз направил дополнительные предложения по увеличению санкций. С 2025 года для пищевых масел вводится обязательная дополнительная очистка на предприятиях, а транспортировка разрешена только в специализированных ёмкостях из безопасных материалов.
По данным отрасли, в 2024 году Россия импортировала 795 тыс. тонн пальмового масла — минимальный показатель за десятилетие. Основной поставщик — Индонезия. Возможность введения акцизов правительство связывает с ситуацией на рынке и схемами поставок, а изменение ставки ввозной пошлины относится к компетенции Евразийской экономической комиссии и требует длительных согласований.
Как альтернативу власти предлагают повышение НДС до 22% на молокосодержащие продукты с использованием заменителя молочного жира. Закон об увеличении ставки подписан президентом. В Белом доме полагают, что это позволит пресекать недобросовестные схемы и усиливать ответственность производителей.
Эксперты поддержали представленный подход. В РАНХиГС считают, что чрезмерное регулирование может перевести использование масла в «серую зону», где контроль будет фактически утрачен. Представители отрасли называют устойчивые страхи вокруг пальмового масла наследием прежних лет и отмечают, что существующие требования достаточны для обеспечения безопасности потребителей.
Читайте также: В Российской государственной библиотеке двое посетителей устроили намаз.