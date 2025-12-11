В Кабмине РФ сочли дополнительные ограничения на пальмовое масло избыточными

Депутаты ранее просили усилить контроль за ввозом и производством продукции с использованием пальмового масла, рассмотреть повышение ставки ввозной пошлины, введение акцизов и ужесточение мер ответственности. В правительстве заявили, что работа в этом направлении уже ведётся. С 1 января 2026 года вступает в силу новый межгосударственный стандарт" 31647–2025". Санитарные правила запрещают применение пальмового масла в детском питании, а молочная продукция и мороженое должны производиться исключительно с использованием молочного жира.